Продажи нового Geely Tugella стартовали в России

На российский рынок поступил кроссовер Geely Tugella в новой комплектации, сообщили «Известия».

Новая модель приспособлена для российских дорог — вождение облегчит антикоррозийная защита днища и кузова, пять режимов движения, а также шумоизоляция.

Возможности автомобиля позволяют перевозить крупные грузы. Вместимость багажника составляет от 326 до 1077 литров.

В кроссовере предусмотрен обогрев рулевого колеса, заднего стекла и боковых зеркал, климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон, панорамная крыша. Попасть в автомобиль можно без ключа, а двигатель запускается кнопкой.

Цена данной модели на российском рынке составит два миллиона 399 тысяч 990 рублей.