Продажи нового Geely Atlas Pro начались в России

Компания Geely начала продажи нового Atlas Pro в России. Об этом сообщило издание «Автостат».

По данным газеты «Известия», машина вышла в трех комплектациях — Luxury, Flagship и Flagship+. Цены варьируются от 2 019 990 рублей до 2 184 990 рублей.

Автомобиль получил 1,5-литровый турбомотор, автоматическую коробку передач 7DCT, систему мягкого гибрида 48V EMS и полный привод.

В базовую версию вошли светодиодная оптика, датчики дождя и освещения, кресла сэкокожей, четыре USB-разъема, розетки и аудиосистема.