Продажи нового Chevrolet Trailblazer стартовали в России

Новый Chevrolet Trailblazer начал продаваться в России. Об этом сообщило издание «Автостат».

По данным газеты «Известия», у нового автомобиля бензиновый турбированный двигатель объемом 1,3 литра. Его мощность составила 150 лошадиных сил.

В стандартную комплектацию машины входит пакет для плохих дорог с защитой картера двигателя и адаптированной подвеской.

Всего машина вышла в четырех версиях — LS, LT, Activ и RS. Цены варьируются от 2 049 000 рублей до 2 447 000 рублей.