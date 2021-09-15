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    15 сентября 2021, 18:08

    Продажи нового Chevrolet Trailblazer стартовали в России

    Дарья Морозова

    Новый Chevrolet Trailblazer начал продаваться в России. Об этом сообщило издание «Автостат».

    По данным газеты «Известия», у нового автомобиля бензиновый турбированный двигатель объемом 1,3 литра. Его мощность составила 150 лошадиных сил.

    В стандартную комплектацию машины входит пакет для плохих дорог с защитой картера двигателя и адаптированной подвеской.

    Всего машина вышла в четырех версиях — LS, LT, Activ и RS. Цены варьируются от 2 049 000 рублей до 2 447 000 рублей.