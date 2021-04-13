Продажи Lada Vesta с двигателем 1,8 литра прекратятся

Отечественный автомобилестроитель «АвтоВАЗ» решил исключить из линейки двигателей седана и универсала Lada Vesta 1,8-литровый двигатель мощность 122 лошадиные силы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, теперь универсалы и седаны Lada Vesta будут получать только 1,6-литровые моторы мощностью 106 и 113 лошадиных сил. Первый вариант работает вкупе с пятиступенчатой «механикой». Во втором случае агрегат будет сочетаться с вариатором. Отмечается, что отказ концерна от 1,8-литрового 122-сильного мотора объясняется его невысокой популярностью.