Продажи LADА упали в Евросоюзе
В 2019 году в странах Евросоюза LADA продала на 3,9% меньше автомобилей, чем в предыдущем. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По информации газеты «Известия», число проданных за прошлый год новых машин этой марки в ЕС достигло 4956.
Весной 2019 года российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» заявила о намерении покинуть европейский рынок. Продажи автомобилей LADA решили прекратить в странах ЕС из-за усиления экологических норм для транспортных средств.
Ранее стало известно, что дилеры LADA в России реализовали 362 356 моделей за 2019 год. Это на 1% по сравнению с 2018 годом.