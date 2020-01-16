Продажи LADА упали в Евросоюзе

По информации газеты «Известия», число проданных за прошлый год новых машин этой марки в ЕС достигло 4956.

Весной 2019 года российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» заявила о намерении покинуть европейский рынок. Продажи автомобилей LADA решили прекратить в странах ЕС из-за усиления экологических норм для транспортных средств.

Ранее стало известно, что дилеры LADA в России реализовали 362 356 моделей за 2019 год. Это на 1% по сравнению с 2018 годом.