Продажи Lada Niva Travel стартуют 28 августа

Официальный старт продаж Lada Niva Travel запланирован на 28 августа 2022 года. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на представителей официальных дилеров компании «АвтоВАЗ».

По данным сайта kp.ru, розничная цена машины составляет около 998 тысяч рублей. Это на 200 тысяч больше, чем стоимость Niva Legend.

Директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что такая машина пользуется спросом в осенний сезон для охоты и рыбалки. В дилерских центрах Niva Travel появится в сентябре.