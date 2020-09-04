Продажи Lada Largus Cross Quest стартовали в России

Новая версия выделяется среди других наличием новых передних сидений, улучшенной шумоизоляцией салона, другим дизайном колесных дисков, корпусами зеркал, выкрашенными в цвет черный глянец. Также у новинки имеются шильдики с названием комплектации на сидениях и зеркалах.

Цены на Largus Cross Quest начинаются с 841 900 рублей и заканчиваются на отметке 864 900 рублей.