Продажи Lada Largus Cross Quest стартовали в России
«АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал продажу Largus Cross Quest. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.
Новая версия выделяется среди других наличием новых передних сидений, улучшенной шумоизоляцией салона, другим дизайном колесных дисков, корпусами зеркал, выкрашенными в цвет черный глянец. Также у новинки имеются шильдики с названием комплектации на сидениях и зеркалах.
Цены на Largus Cross Quest начинаются с 841 900 рублей и заканчиваются на отметке 864 900 рублей.