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    04 сентября 2020, 11:10

    Продажи Lada Largus Cross Quest стартовали в России

    Анастасия Кременчугская

    «АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал продажу Largus Cross Quest. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

    Новая версия выделяется среди других наличием новых передних сидений, улучшенной шумоизоляцией салона, другим дизайном колесных дисков, корпусами зеркал, выкрашенными в цвет черный глянец. Также у новинки имеются шильдики с названием комплектации на сидениях и зеркалах.

    Цены на Largus Cross Quest начинаются с 841  900 рублей и заканчиваются на отметке 864  900 рублей.

    Новости SMI.FM