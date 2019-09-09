Продажи кроссовера Kia Mohave стартовали в Корее

Длина автомобиля составила 4930 миллиметров, ширина — 1920, а высота — 1790. В свою очередь, длина колесной базы Kia Mohave достигла 2895 миллиметров. Салон новинки получил кожаные сиденья, на переднюю панель установили 12,3-дюймовый цветной дисплей мультимедийной системы. Разработчики добавили систему настраиваемой объемной цветной подсветки салона.

Kia Mohave уже можно приобрести на корейском рынке, где он доступен с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Также кроссовер оснастили системой предотвращения фронтальных столкновений и ассистентом, который поддерживает движение по полосе. Производители установили в новый Mohave функцию выезда с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль и другие функции.

Выход автомобиля на рынок России запланирован на 2020 год.