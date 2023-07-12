Транспорт 12 июля 2023, 13:56 Продажи кроссовера Jetour X70S запустили в России

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В России стартовали продажи китайских кроссоверов Jetour X70S. Цена на автомобили начинается от 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Разработчики оснастили данную модель светодиодными фарами и фонарями, передними и задними партрониками, системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, беспроводным зарядным устройством для смартфона и многим другим.

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Автомобиль имеет бензиновый мотор на 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил и шестиступенчатую роботизированную коробку передач.