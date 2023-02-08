Транспорт 08 февраля 2023, 23:36 Продажи кроссовера Haval Dargo X стартовали в России

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Продажи кроссовера HAVAL Dargo X начались в России. Автомобиль стал внедорожной версией на базе Haval Dargo. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

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Автомобиль выпустили в двух комплектациях — Elite и Premium. Они обладают двухлитровым двигателем. Мощность составляет 192 лошадиных силы. Кроме того, в машине установили семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и полным приводом. Стоимость Elite начинается от 3 119 000 рублей, а Premium — от 3 319 000 рублей.