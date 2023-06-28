Транспорт 28 июня 2023, 17:42 Продажи кроссовера Ford Territory стартовали на российском рынке

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В России начались продажи электрических китайских кроссоверов Ford Territory. Цены на автомобили стартуют от 3,5 миллиона рублей, написала «Газета.Ru».

Разработчики оснастили кроссовер светодиодной оптикой, панорамным люком, климат-контролем, цифровой приборной панелью и мультимедиа с десятидюймовым экраном, камерой заднего вида.

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Машина имеет полный привод, а время разгона до 100 километров в час составляет 9,5 секунды. На одном заряде батареи она может проехать до 435 километров.