Продажи кроссовера EV6 от Kia стартовали в мире

Самым ожидаемым электрокаром в этом году стал Kia EV6. Стоимость автомобиля в Европе начинается от 40 895 фунтов стерлингов (4,26 миллиона рублей). Об этом рассказал Carswееk.

Базовая модель Kia EV6 является заднеприводным автомобилем со стандартной батареей аккумулятора и сильным электромотором. Следующая в модельном ряду имеет название GT-Line и ее цена 43 895 фунтов стерлингов (4,52 миллиона рублей). Машина доступна в двух версиях: полнеприводной и заднеприводной.

Вариант GT-Line S также появится на рынке Англии во второй половине 2022 года. Мощность автокара составит не менее 577 лошадиных сил. Машина сможет разогнаться до 100 километров в час за 3,5 секунды. Цена не называлась, добавили в РИА ФАН.