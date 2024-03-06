Транспорт 06 марта 2024, 12:06 Продажи китайских внедорожников Jetour T2 стартовали в России

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Китайские внедорожники Jetour T2 начали продавать в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные с пресс-конференции автопроизводителя.

Минимальная стоимость такой машины — 3,67 миллиона рублей. Во второй и максимальной комплектации цена составит четыре миллиона рублей.

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По словам помощника главы Jetour Auto и гендиректора Jetour по международным рынкам Джека Чэнь, в первой половине 2025 года в РФ появится гибридный кроссовер Dashing, а также модели T1 и T2.