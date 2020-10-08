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    08 октября 2020, 03:34

    Продажи китайских машин в России выросли, несмотря на пандемию

    Кирилл Фролов

    За три квартала 2020 года российский авторынок сократился примерно на 14%. При этом продажи китайских моделей выросли, наибольший рост показала марка Haval — 66%, сообщили «Известия».
    Продажи китайских машин в России выросли, несмотря на пандемию

    «Китайские бренды, в частности Changan, Haval и Geely, действительно демонстрируют лучшую динамику продаж по итогам девяти месяцев», — отметил аналитик компании по исследованию авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов.

    Рост продаж он объясняет расширением модельного ряда. Так, Haval представил F7/F7x, у Geely появился Coolray, а Changan показал сразу три новых кроссовера.

    Китайские компании работают в самом востребованном сегменте — SUV (городские кроссоверы, 48% рынка). А также в популярном ценовом диапазоне от одного до двух миллионов рублей. На него приходится треть рынка (35%).

    Кроме того, китайские производители предлагают более интересное соотношение цены и оснащения, резюмировал эксперт.

    У «АвтоВАЗа» падение продаж в январе–сентябре составило 14%. За этот период компания продала более 227 тысяч автомобилей. Однако это в 20 раз больше, чем реализовал бренд Haval.