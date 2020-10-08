Продажи китайских машин в России выросли, несмотря на пандемию

«Китайские бренды, в частности Changan, Haval и Geely, действительно демонстрируют лучшую динамику продаж по итогам девяти месяцев», — отметил аналитик компании по исследованию авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов.

Рост продаж он объясняет расширением модельного ряда. Так, Haval представил F7/F7x, у Geely появился Coolray, а Changan показал сразу три новых кроссовера.

Китайские компании работают в самом востребованном сегменте — SUV (городские кроссоверы, 48% рынка). А также в популярном ценовом диапазоне от одного до двух миллионов рублей. На него приходится треть рынка (35%).

Кроме того, китайские производители предлагают более интересное соотношение цены и оснащения, резюмировал эксперт.

У «АвтоВАЗа» падение продаж в январе–сентябре составило 14%. За этот период компания продала более 227 тысяч автомобилей. Однако это в 20 раз больше, чем реализовал бренд Haval.