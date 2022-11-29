Транспорт 29 ноября 2022, 23:55 Продажи хетчбэка Suzuki Baleno начнутся на российском рынке

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В России начнутся продажи Suzuki Baleno. Стоимость автомобиля составит 2 100 000 рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

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Мощность двигателя составит 105 лошадиных сил. Изначально машину разрабатывали для рынка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Автомобиль представили в максимальной комплектации. Suzuki Baleno обладает проекцией на лобовое стекло, бесключевым доступом, камерой кругового обзора, светодиодной оптика, написали «Известия».