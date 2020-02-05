Продажи Ford в Китае уменьшились на 3,5 миллиарда долларов
Годовая прибыль американской автомобилестроительной компании Ford сократилась. Производитель потерял 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Financial Times.
Эксперты видят несколько причин подобного ущерба. Во-первых, упало число продаж автомобилей марки Ford в Китае. Во-вторых, увеличились затраты в Северной Америке и расходы на гарантийное обслуживание.
Выручка Fоrd уменьшилась на 3% и составила 156 миллиардов долларов. Компания уже полтора года занимается реструктуризацией производства. По оценкам специалистов, производитель потратил 9,5 миллиарда долларов.