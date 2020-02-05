Продажи Ford в Китае уменьшились на 3,5 миллиарда долларов

Эксперты видят несколько причин подобного ущерба. Во-первых, упало число продаж автомобилей марки Ford в Китае. Во-вторых, увеличились затраты в Северной Америке и расходы на гарантийное обслуживание.

Выручка Fоrd уменьшилась на 3% и составила 156 миллиардов долларов. Компания уже полтора года занимается реструктуризацией производства. По оценкам специалистов, производитель потратил 9,5 миллиарда долларов.