Продажи двух спецверсий авто Lexus LX стартовали в России

Уточняется, что машины будут стоить примерно 7 770 000 рублей и 8 260 000 рублей. От обычной модификации версия Heritage V8 отличается решеткой радиатора, на которой есть оригинальный рисунок, а также накладками на переднем и заднем бамперах.

Еще на авто установлены 21-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски. В палитре кузова теперь есть два новых оттенка — светло-коричневый и глубокий зеленый.

На машину в исполнении Heritage Black Vision V8 в черном цвете установлена новая решетка радиатора. Также у авто появилась новая окантовка боковых стекол, рейлинги и колесные диски. Салон обеих версий отделан кожей. Модели серии Heritage V8 предлагаются с 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 лошадиных сил.