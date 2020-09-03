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    03 сентября 2020, 15:10

    Продажи двух спецверсий авто Lexus LX стартовали в России

    Полина Петрова

    Продажи внедрожника Lexus LX в специальных версиях Heritage V8 и Heritage Black Vision V8 стартовали в России, информирует газета «Известия».
    Продажи двух спецверсий авто Lexus LX стартовали в России

    Уточняется, что машины будут стоить примерно 7  770  000 рублей и 8  260  000 рублей. От обычной модификации версия Heritage V8 отличается решеткой радиатора, на которой есть оригинальный рисунок, а также накладками на переднем и заднем бамперах.

    Еще на авто установлены 21-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски. В палитре кузова теперь есть два новых оттенка — светло-коричневый и глубокий зеленый.

    На машину в исполнении Heritage Black Vision V8 в черном цвете установлена новая решетка радиатора. Также у авто появилась новая окантовка боковых стекол, рейлинги и колесные диски. Салон обеих версий отделан кожей. Модели серии Heritage V8 предлагаются с 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 лошадиных сил.

    Новости SMI.FM