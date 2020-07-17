Продажи BMW за полгода снизились в России

Об этом сообщает агенство «Москва».

«Российские дилеры BMW по итогам I полугодия 2020 года реализовали 17 тыс. 110 автомобилей — на 14% меньше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке», — говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что второй квартал затронули ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В этот период компания запустила полноценный функционал для онлайн-продаж на сайтах BMW и официальных дилеров бренда.

Самой популярной у жителей моделью BMW стал кроссовер Х5. Его приобрели 3,3 тысячи покупателей. На втором месте оказался кроссовер BMW X7, его предпочли 2,5 тысячи водителей. Замыкает тройку кроссовер X3. Его купили 2,3 тысячи граждан.

На днях стало известно, что компания BMW отзовет из России 530 своих автомобилей. Речь идет о BMW 3-й серии, выпущенные в период с октября 2018 года по апрель 2019.