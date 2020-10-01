Продажи бюджетной версии Skoda Karoq стартовали в России

Самая доступная по цене Active стоит примерно 1,3 миллиона рублей. За более дорогую версию Ambition покупателю нужно будет заплатить 1,5 миллиона рублей. Создатели обеспечили модифицированный кроссовер атмосферным бензиновым мотором объемом 1,6 литра. Машина обладает мощностью 110 лошадиных сил.

До этого Skoda Karoq в нашей стране можно было приобрести только с двигателем на 150 лошадиных сил.