Продажи автозапчастей по параллельному импорту начались в России

Онлайн-продажи запчастей для машин и мотоциклов по параллельному импорту стартовали в России. Комплектующие привезли в Россию без согласия правообладателей.

Возможность приобрести автозапчасти появилась в мае на Wildberries. Покупатели могут заказать импортные детали для машин, мотоциклов и коммерческого транспорта.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров на один миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — привели «Известия» сообщение пресс-службы ретейлера.

Заказать доставку товаров можно не только в Россию, но и Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Автозапчасти привозят по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателей.

В начале марта правительство заявило, что до конца года параллельный импорт полностью легализуют в России. Через месяц появился список товаров, которые можно привозить в страну по этой схеме. Детали для транспортных средств включили в этот перечень.