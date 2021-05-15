Продажи автомобилей в России выросли

Апрель в этом году стал беспрецедентным по росту продаж новых автомобилей в России. При этом, как говорят эксперты, рост мог быть еще больше, если бы у дилеров не было дефицита машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост почти в 300% стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком, сообщила газета «Известия». Во многом такой результат достигнут благодаря «черному» апрелю 2020 года. Тогда из-за пандемии были закрыты все автосалоны и люди не могли купить авто привычным способом.

Последствия пандемии все еще оказывают влияние на рынок. Машин в наличии мало, в основном все под заказ, отметил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Дефицит машин не может не отразиться на их цене. Как предполагает Целиков, все зависит от курса доллара к рублю. Если курс сохранится на нынешнем уровне, то удорожание автомобилей составит 10%, но если доллар будет превышать отметку в 80 рублей, то рост может дойти до 15%.

Отрасли потребуется много времени, чтобы ситуация с поставками полностью пришла в норму, отмечают представители бизнеса. На вторичном рынке также отмечается подъем. Небольшой прирост предложения сказался и на средних рыночных ценах в этом сегменте. Как считает операционный директор Automama Михаил Ерцев, прогноз по эволюционному росту в пределах 1% в месяц в течение года сохраняется.