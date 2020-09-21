Продажи автомобилей с пробегом выросли на 10% в России
Отмечается, что это на 10,2% больше количества авто, проданного за тот же период 2019 года.
На рынке автомобилей с пробегом в РФ в сегменте китайских легковушек лидирует Chery. За отчетный месяц перепродажи машин этой марки увеличились на 7% в годовом сравнении. Россияне купили 2431 машин.
На втором месте находится Lifan, эту машину приобрели 2208 человек. Третье место в августе досталось Geely: 1436 перепроданных машин, написал сайт «Известия».
В топ-5 входит также Great Wall, показавший за месяц прирост перепродаж на 2% в годовом сравнении — 1116 машин. Помимо этого, выросли перепродажи машин Haval — они вышли на пятое место среди китайских брендов.
С начала этого года и по август включительно в России было перепродано 49 517 китайских машин. В прошлом году продали 50 966 автомобилей.