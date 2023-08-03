Транспорт 03 августа 2023, 18:20 Продажи автомобилей «Москвич» в июле выросли на 40% Завод «Москвич» заявил о росте продаж в июле на 40% по сравнению с предыдущим месяцем Сайт мэра и правительства Москвы

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За июль завод «Москвич» нарастил продажи автомобилей на 40%, если сравнивать с результатами июня. Об этом рассказали в Telegram-канале предприятия.

«За месяц мы продали 2 132 автомобиля, встали на учет более 1 700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в шесть тысяч машин», — говорится в сообщении.

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В пресс-службы завода заявили, что интерес к отечественным машинам растет. По этой причине «Москвич» расширит дилерскую сеть продаж и распространит ее на еще пять городов. Таким образом, автомобили столичного бренда можно будет купить в 30 городах России.

Ранее стало известно, что новый серийный автомобиль «Москвич 6» дебютирует на выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума.