Продажи автомобилей Lada в ноябре снизились почти на треть

Продажи автомобилей Lada на российском рынке значительно упали в ноябре 2021 года. Всего удалось реализовать 26 373 автомобилей, что ниже предыдущих показателей за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

В компании спад продаж связывают «с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов». Из-за него снижаются объемы производства, а в салоны поступает в разы меньше машин.

«Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года», — рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.