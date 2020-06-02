Продажи машин в салонах Подмосковья увеличились в два раза

После того, как власти Московской области разрешили посещение автомобильных шоурумов, число покупателей за последнюю неделю мая выросло почти вдвое. Уже в первый день открытия было отмечено резкое увеличение количества посетителей.

Об этом газете «Известия» рассказали представители дилерских центров. Эксперты утверждают, что за лето цены на автомобили вырастут на 3-4%, при этом падение рынка замедлится до 20-25% по сравнению с 74% в апреле.

В группе компаний «Рольф» изданию сообщили, что 1 июня резко выросло число звонков в офис, а затем клиенты уже сами начали приезжать в салоны.

В «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) сообщили, что чувствуется эффект отложенного спроса и усталость россиян от самоизоляции, но в автосалонах покупатели уже появились.

Руководитель продаж новых машин дилера «Автомир» Михаил Маракушев заявил, что пропускной режим в Москве мешает покупателям из области и других регионов приехать в офлайн магазины.

Все опрошенные изданием дилеры сообщили о резком росте продаж с 25 мая, но признали, что судить по первому дню об уровне спроса на машины трудно.

В конце мая российские дилеры предположили, что в столичных автосалонах вряд ли будет наблюдаться ажиотаж после отмены ограничительных мер и допустили падение рынка на 50% по сравнению с предыдущим годом.