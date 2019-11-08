Проданы первые железнодорожные билеты из Крыма

Начата продажа билетов из Крыма в сторону материковой России и обратно. Как рассказали у оператора перевозок компании «Гранд Сервис Экспресс», первые поезда отправятся по маршруту 24 декабря. А мест уже почти нет — их раскупили за первые несколько часов.

С утра на вокзалах Крыма уже продано несколько билетов на материк. Доступны два прямых маршрута: из Крыма в Москву и Санкт-Петербург. Оба поезда поедут через железнодорожную часть Крымского моста. В частности, московский состав следует из Симферополя через Джанкой, Ростов-на-Дону, Россошь, Грязи-Воронежские и Рязань.

«Кассы заработали с восьми утра, уже есть покупатели первых билетов на поезда в Москву и Санкт-Петербург», — подтвердили в справочной службе вокзала Симферополя, сообщили РИА «Новости».

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В Симферополе кассы заработали не только на самом железнодорожном вокзале. Билеты на поезд можно приобрести и в кассах по городу, сообщила начальник управления железнодорожного, морского и авиационного транспорта Минтранса Крыма Марина Рытикова.

Что касается электронного обилечивания, то на сайте РЖД предлагается приобрести билеты через сайт организатора перевозок, компании «Гранд Сервис Экспресс». РЖД при этом исправно отображает наличие мест и цену на билеты. В частности, 24 декабря можно уехать в Крым из Москвы за 10 тысяч рублей в СВ или за три тысячи рублей в купе. Билетов в спальный вагон на 24 декабря на момент публикации новости оставалось всего три.