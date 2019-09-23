Продающих доступные билеты авиакомпании поощрят

Авиаперевозчикам, продающим билеты на самолеты в ДФО по доступным ценам, откроют международные маршруты. Обеспечить доступ к ним должны до 1 марта 2020 года.

Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте кабмина.

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«Принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров», — указано в списке поручений, составленном по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

На ВЭФ Путин отмечал, что летающие на Дальний Восток авиакомпании при условии доступных цен на перевозки можно поощрить. Президент предложил дать им преимущественный доступ к наиболее выгодным направлениям, напомнило РИА «Новости». Тогда в Минтрансе заявили, что обсуждение механизма по преференциям уже началось.