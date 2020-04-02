Пробок больше нет. Дороги и транспорт Москвы опустели

Режим самоизоляции делает свое дело. Москвичи не ездят лишний раз по улицам, поэтому на дорогах почти нет автомобилей. В городе стало на 86% меньше транспорта, чем было в начале марта.

Если посмотреть на карту пробок, что все дороги пестрят «зеленым», кроме небольших «желтых» участков. Наверное, еще никогда в столице не было так свободно.

Источник фото: yandex.ru/maps

«Дороги в Москве сегодня были свободнее на 86%, чем три недели назад», — сообщил в Теlеgrаm-канале столичный департамент транспорта.

В 10:00 аналитики зафиксировали, что в метро было на 84% меньше пассажиров, если сравнивать с этим же временем в 2019 году. Наземным транспортом воспользовалось на 75% меньше людей. Число поездок на электричках снизилось на 67%, а на такси — на 63%.

Каршерингом жители стали пользоваться реже на 63%, а от поездок на автобусах из области в город отказались 82% граждан. Всего на дорогах Москвы стало меньше личного транспорта на 64%, а число аварий уменьшилось на 89%, что не может не радовать.

Начиная с 30 марта в Москве и области действует режим самоизоляции. выходить из дома можно только для поездки на работу и для похода в магазин или аптеку. Разрешается выносить мусор и гулять с домашними питомцами, но только на расстоянии 100 метров от дома.