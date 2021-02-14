Утром в воскресенье пробки в Москве снизились до двух баллов. Однако на некоторых участках МКАД есть небольшие затруднения дорожного движения. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

«Локальные затруднения есть на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе, на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе и на Симферопольском шоссе из-за фур», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работают сейчас штатно. Подходы к железнодорожным станциям и станциям метро убраны.

По данным Дептранса, Мосгортранс вывел в выходной день на 180 дополнительных автобусов и электробусов больше, чем в любой другой выходной. Решение было принято для обеспечения соблюдения расписания.

Тем не менее в пресс-службе призвали водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы могли быстрее убрать снег.

Дорожные и коммунальные службы работают в Московской области круглосуточно. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. отметил, что ведомство видит все обращения местных жителей. Поэтому коммунальщики обязательно расчистят все дороги и территории.