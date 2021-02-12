Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада

Днем 12 февраля пробки в Москве достигли восьми баллов. Из-за рекордного снегопада к вечеру в столице прогнозируются еще большие затруднения на дорогах.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», хуже всего со скоростью движения внутри Садового кольца, стоят центральные набережные.

Источник фото: «Яндекс. Карты»

Затруднено движение и на Бульварном кольце, особенно между Китай-городом и Цветным бульваром.

Наибольшие пробки наблюдаются в северной части Бульварного и Садового колец, а также ТТК. Третье транспортное на севере стоит в обоих направлениях.

В отдельных частях МКАД также скопились километровые пробки, они вызваны авариями.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что вечером в столице пробки могут достигнуть 9 баллов. По расчетам «Яндекса», это возможно с 17:00.

Из-за сложной ситуации на дорогах жителей московского региона призвали пересесть на общественный транспорт. Он работает без перебоев, а службы, которые отвечают за расчистку дорог, перешли на круглосуточный режим.

Снегопад сохранится в Москве и Подмосковье в течение всех выходных. Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 февраля.