Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

Пробки на дорогах Москвы вечером во вторник достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Особенно сложная ситуация с заторами наблюдается на Третьем транспортном кольце. Встал почти весь центр Москвы. Пробки образовались и на Садовом кольце. Стоит транспорт в районе станций метро «Добрынинская», «Октябрьская», «Парк культуры», «Сухаревская», «Курская», «Таганская», «Красные Ворота».

Пробки образовались на участках Кутузовского проспекта, шоссе Энтузиастов, Автозаводской улицы, Волгоградского проспекта, на Новом Арбате, Новинском бульваре и Оружейном переулке. Движение затруднено во всех частях МКАД.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ранее предупредили москвичей о том, что в конце апреля в мегаполисе начнутся так называемые дачные пробки. Поток машин на улицах увеличится до 3,3 миллиона в сутки. При этом восьмибалльные пробки, по прогнозу аналитиков, будут держаться в Москве весь месяц. И особенно ситуация усложнится в преддверии майских праздников.