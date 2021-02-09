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    09 февраля 2021, 22:40

    Пробки в Москве достигли девяти баллов

    Анастасия Кукова

    Дорожные пробки в Москве вечером 9 февраля достигли девяти баллов по данным сервиса «Яндек.Пробки». Основные проблемы с движением автотранспорта сосредоточены в центре столицы — на Лубянке, Тверской и Новом Арбате.

    Пробки в Москве достигли девяти баллов

    Затруднен проезд на Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Берниковской набережных. Наибольшие трудности с движением машин на внутренней стороне Садового кольца отмечаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе.

    На внешней стороне — на севере, юге и юго-востоке.

    В обоих направлениях затормозилось движение на Третьем транспортном кольце. Зафиксированы трудности и на МКАД.

    Синоптики предупредили автолюбителей о морозах — 30 градусов, которые ожидаются 9–10 февраля. Они посоветовали им пересесть на общественный транспорт.