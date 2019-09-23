Пробки скоро исчезнут. Новый путепровод в Реутове прошел испытания на прочность

В Реутове готовится к запуску новый путепровод. Он должен избавить автомобилистов от многокилометровых пробок на железнодорожном переезде в районе улиц Чаломея и Профсоюзной. Сегодня новая дорога проходит технические испытания.

Мост должен избавить автомобилистов от многокилометровых пробок на железнодорожном переезде в районе улиц Чаломея и Профсоюзной. А пока новая дорога проходит технические испытания. Чтобы проверить ее прочность, на дорожное полотно пустили грузовики с песком общим весом более 140 тонн и машину телеканала «360».

Четыре полосы (по две в каждом направлении) протяженностью почти 300 метров проверили на прочность грузовиками с песком. Общий вес машин составил более 140 тонн. Планы на мост такие же весомые — он избавит городской округ от пробок при переезде из южной части города в северную и наоборот.

«Конечно, мост пройдет испытания, потому что при его сооружении никаких нарушений технологий не было», — отметил главный инженер «Горкапстрой» Дмитрий Пургин.

Источник фото: телеканал «360»

Новый мост, развязки и путепроводы. 10 крупных дорог построят в Подмосковье до конца года Подробнее

Местные жители в строителях не сомневаются: за дорожной стройкой они следят прямо из дома. А что еще остается делать, когда тратишь на дорогу вместо двадцати минут по часу и больше. Чтобы перебраться из одного конца Реутова в другой, нужно выехать либо на МКАД, либо преодолеть — по другому не скажешь — железнодорожный переезд в створе улиц Чаломея и Профсоюзной.

«А он (железнодорожный переезд — прим. „360") постоянно закрыт, постоянно идут поезда. Даже сейчас мы подъезжаем в пробку», — пожаловался местный житель Максим Жуков.

Источник фото: телеканал «360»

Пробка длиной примерно около километра может образоваться буквально за 15 минут. Терпения у водителей не хватает, и они разворачиваются прямо перед переездом через двойную сплошную, нарушая ПДД.

В сутки по путепроводу будут проезжать примерно около 30 тысяч автомобилистов со скоростью в 70 километров в час. Поэтому от надоевшего переезда можно будет избавиться. Выиграют от новинки и пассажиры железной дороги — поезда из Москвы в Железнодорожный и обратно поедут с интервалом всего в пять-шесть минут. Открыть путепровод, который спасет городской округ от пробок, планируют в декабре 2019 года. Но подрядчики уверяют, что справятся быстрее. Здесь остались только работы по благоустройству. Контролируют подготовку объекта и подмосковные власти.