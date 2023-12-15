Транспорт 15 декабря 2023, 11:18 Пробки после массовых ДТП на трассе в Тульской области в сторону Москвы рассосались ГИБДД: на трассе от Ефремова в сторону Москвы нет пробок после ночных ДТП РИА «Новости»

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Пробки от Ефремова в сторону Москвы сейчас отсутствуют, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей ГИБДД. В ведомстве подтвердили информацию из соцсетей о том, что ночью на трассе в Тульской области произошли три массовые аварии и пробка достигла 20 километров.

«По предварительной информации, в 00:55 столкнулись четыре машины, в 0:00 — три, в 01:30 — 11», — рассказали в ГИБДД.

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Никто не пострадал. Все фото с жуткими пробками на трассе, появившиеся в Сети, сделали ночью. Сейчас затор отсутствует.

Снегопад в Тульской области наблюдался как накануне ночью, так и утром. Управление МЧС по региону со ссылкой на данные Гидрометцентра предупредило, что в течение дня возможны снегопад и метель, на дорогах будет гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Метеорологическая дальность видимости во время осадков составит около пяти тысяч метров. Температура воздуха днем составит до –7 градусов.