Транспорт 09 июля 2023, 15:52 Пробки на Крымском мосту выросли в обе стороны Очереди из машин на Крымском мосту увеличились после сбитой над Керчью ракеты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Образовавшиеся заторы из автомобилей в обе стороны Крымского моста значительно выросли после сообщения о сбитой крылатой ракете над Керчью. Об этом свидетельствуют оперативные данные Telegram-канала о транспортной ситуации на переправе.

За полтора часа пробка со стороны Краснодарского края увеличилась с 450 до 860 машин со временем ожидания проезда до трех часов. А появившийся после сообщений о ракете затор со стороны полуострова — с 260 автомобилей до 590. В этом направлении время ожидания увеличилось до двух часов.

Реклама

Возможно, что это связано со временным перекрытием переправы, о котором сообщили Telegram-каналы и косвенно подтвердил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, объявивший об открытии движения по мосту.

По открытым данным известно, что до появления сообщений о ракете затора для выезда с полуострова не было.

О сбитой в районе Керчи крылатой ракете сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что выпущенный со стороны Украины снаряд перехватила система противовоздушной обороны полуострова. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировали.