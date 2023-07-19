Транспорт 19 июля 2023, 19:47 Пробки на границе Крыма и Херсонской области исчезли Премьер Херсонской области Алексеенко заявил о ликвидации пробок на границе с Крымом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Упрощение правил проезда через пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области сняло проблему с пробками. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

Он пояснил, что время досмотра машин при выезде из Херсонской области сократили максимально, а при проезде обратно у водителей не проверяют документы.

Реклама

«Все это позволило практически снять проблему пробок на границе наших регионов», — уточнил Алексеенко.

Глава правительства региона подчеркнул, что проблему с перевозкой пассажиров надо решить. Максимальное число людей может взять на себя электричка, следующая по маршруту Геническ — Новоалексеевка — Джанкой.

«Она очень нужна жителям обоих регионов. Появится надежный, быстрый и недорогой вариант доехать в Крым и обратно, которого очень не хватало», — заявил Алексеенко.

Он добавил что запуск электрички разгрузит федеральную автотрассу, которая станет еще одним сухопутным коридором в Крым, доступным для туристов и транзитных машин. Алексеенко сообщил, что на правительственном уровне о запуске электрички регионы уже договорились. Но теперь его нужно согласовать с органами безопасности, к которым правительства обратятся завтра.

Запуск электрички из Геническа в Джанкой Алексеенко анонсировал еще в конце апреля, обещая, что до конца весны составы уже поедут. Но по неназванной причине железнодорожное сообщение так и не началось.