Транспорт 08 июля 2023, 10:10 Пробка вновь появилась перед Крымским мостом со стороны Кубани Власти Крыма предупредили о пробке из 260 машин перед Крымским мостом со стороны Тамани РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 260 автомобилей скопилось перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал, информирующий об обстановке на автоподходах к переправе.

«Около 260 транспортных средств находится со стороны Тамани. Общее время ожидания может составить свыше часа», — указали в публикации.

Реклама

При этом со стороны Керчи затруднения движения на мост нет. Со стороны Краснодарского края скопление продолжает расти.

В начале июля перед въездом на Крымский мост появилась огромная многокилометровая пробка в связи с высоким туристическим сезоном. Ее протяженность достигала 13 километров, власти организовали подвоз воды туристам.

Президент России Владимир Путин призывал решить вопрос пробок на Крымском мосту путем более активного использования паромных переправ. Также глава государства не исключил запуск потока туристов на полуостров через новые регионы страны, но призвал тщательнее проработать безопасные маршруты.