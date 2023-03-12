12 марта 2023, 21:21
Пробка в три километра образовалась на подъезде к Крымскому мосту
Оперштаб Кубани: на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в три километра
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась трехкилометровая пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — пояснили в оперштабе.
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Ожидание перед въездом на мост достигает нескольких часов, сообщили в ведомстве. Неполадки в оборудовании устраняются.
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Власти Краснодарского края рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку на полуостров, или рассчитать дорогу с учетом задержек на мосту.
Движение по Крымскому мосту после восстановительных работ открыли на 39 дней раньше срока. После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение
Крымский мост
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