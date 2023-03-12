Транспорт 12 марта 2023, 21:21 Пробка в три километра образовалась на подъезде к Крымскому мосту Оперштаб Кубани: на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в три километра РИА «Новости»

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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась трехкилометровая пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — пояснили в оперштабе.

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Ожидание перед въездом на мост достигает нескольких часов, сообщили в ведомстве. Неполадки в оборудовании устраняются.

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Власти Краснодарского края рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку на полуостров, или рассчитать дорогу с учетом задержек на мосту.

Движение по Крымскому мосту после восстановительных работ открыли на 39 дней раньше срока. После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение