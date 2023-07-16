Транспорт 16 июля 2023, 16:00 Пробка у Крымского моста составила 1,3 тысячи автомобилей Пробка у Крымского моста увеличилась до 1,3 тысячи машин piqsels

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В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского стоят 900 автомобилей, еще 350 ожидают своего проезда со стороны Керчи. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в сообщении.

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Со стороны Керчи время ожидания в очереди, по данным на 15:00, составляет около часа. Количество машин в пробке у Крымского моста постоянно меняется. Так, на 12:00 затор со стороны Тамани состоял из 1400 автомобилей, потом число начало уменьшаться.

Утром 15 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 320 автомобилей. Спустя сутки пробка выросла втрое — до 980 транспортных средств. Заторы при въезде на мост возникают из-за большого потока туристов. Образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.

Из-за пробок и очередей на Крымском мосту со стороны Краснодарского края пришлось задействовать два корабля. Во вторник, 11 июля, большой десантный корабль доставил на Крымский полуостров десятки машин.