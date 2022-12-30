Транспорт 30 декабря 2022, 22:31 Пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров Оперштаб Краснодарского края: пробка перед Крымским мостом превысила пять километров Nabeel Syed / Unsplash

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Возле Крымского моста со стороны Кубани образовалась автомобильная пробка. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что ее длина превысила пять километров.

Власти региона уточнили, что проезд через мост может занять несколько часов. Сейчас пропускная способность пунктов — около 190 автомобилей в час. Водителей призвали планировать и рассчитывать время с учетом пробок.

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«Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров», — отметили в оперштабе.

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Там добавили, что для удобства водителей и пассажиров в пункте есть питьевая вода и горячий чай. Власти установили биотуалеты, а при необходимости могут организовать горячее питание.

Ограничения на проезд действуют из-за ремонта моста. Автомобилистов попросили рассмотреть альтернативные маршруты следования.

В сторону полуострова увеличился автомобильный поток, рассказали 30 декабря в Минтрансе. Из-за этого перед въездом на мост увеличили количество пунктов досмотра машин, увеличив пропускную способность на 60%.