04 июля 2023, 08:34
Пробка на въезде на Крымский мост с Кубани сократилась до 4 километров
Министр Лукашенко: пробка на въезде на Крымский мост сократилась до 4 километров
Пробка, которая образовалась со стороны Краснодарского края на Крымский мост, уменьшилась до четырех километров. Об этом заявил глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 07:00: пробка — четыре километра, время ожидания — до двух часов», — написал он.
Реклама
Лукашенко добавил, что на выезде из Крыма зафиксировали затор в 100 метров. Водителям придется там постоять примерно 10 минут.
Огромная пробка в девять километров образовалась на въезде на Крымский мост 1 июля. На следующий день она уменьшилась до восьми километров, а к вечеру — до шести километров. Однако утром в понедельник вновь увеличилась до 13 километров.
Минтранс региона объяснил, что проблемы на дорогах связаны с большим количеством транспорта и багажа, которые нужно проверять. Отели полуострова вошли в положение туристов и не стали применять санкции к задержавшимся отдыхающим.
Крымский мост
Пробки
Реклама
Реклама