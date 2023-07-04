Транспорт 04 июля 2023, 08:34 Пробка на въезде на Крымский мост с Кубани сократилась до 4 километров Министр Лукашенко: пробка на въезде на Крымский мост сократилась до 4 километров Pxhere

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Пробка, которая образовалась со стороны Краснодарского края на Крымский мост, уменьшилась до четырех километров. Об этом заявил глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 07:00: пробка — четыре километра, время ожидания — до двух часов», — написал он.

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Лукашенко добавил, что на выезде из Крыма зафиксировали затор в 100 метров. Водителям придется там постоять примерно 10 минут.

Огромная пробка в девять километров образовалась на въезде на Крымский мост 1 июля. На следующий день она уменьшилась до восьми километров, а к вечеру — до шести километров. Однако утром в понедельник вновь увеличилась до 13 километров.

Минтранс региона объяснил, что проблемы на дорогах связаны с большим количеством транспорта и багажа, которые нужно проверять. Отели полуострова вошли в положение туристов и не стали применять санкции к задержавшимся отдыхающим.