Транспорт 05 июля 2023, 20:33 Пробка на Крымском мосту исчезла Глава Минтранса Крыма Лукашенко объявил об окончании затора на Крымском мосту РИА «Новости»

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Очереди из машин на Крымском мосту полностью исчезли спустя несколько дней. Свободно проехать по переправе можно как со стороны полуострова, так и из Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

В качестве подтверждения он опубликовал фотографию, сделанную во время поездки на мост.

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«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал Лукашенко.

Пробка на Крымском мосту появилась в минувшую субботу в связи с появлением на переправе пунктов досмотра транспорта и багажа приезжающих. Из-за большого наплыва туристов затор, спустя три дня, растянулся на 13 километров.

Власти Краснодарского края организовали раздачу воды водителям и пассажирам, а также установили биотуалеты.

Министр транспорта России Виктор Савельев не исключил, что к выходным ситуация с трафиком на переправе ухудшится, когда на полуостров поедут отдыхающие. Глава ведомства заявил, что необходимо задействовать паромные переправы, а также, по предложению Минобороны, два десантных корабля для перевозки машин.