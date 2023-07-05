05 июля 2023, 20:33
Пробка на Крымском мосту исчезла
Глава Минтранса Крыма Лукашенко объявил об окончании затора на Крымском мосту
Очереди из машин на Крымском мосту полностью исчезли спустя несколько дней. Свободно проехать по переправе можно как со стороны полуострова, так и из Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В качестве подтверждения он опубликовал фотографию, сделанную во время поездки на мост.
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«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал Лукашенко.
Пробка на Крымском мосту появилась в минувшую субботу в связи с появлением на переправе пунктов досмотра транспорта и багажа приезжающих. Из-за большого наплыва туристов затор, спустя три дня, растянулся на 13 километров.
Власти Краснодарского края организовали раздачу воды водителям и пассажирам, а также установили биотуалеты.
Министр транспорта России Виктор Савельев не исключил, что к выходным ситуация с трафиком на переправе ухудшится, когда на полуостров поедут отдыхающие. Глава ведомства заявил, что необходимо задействовать паромные переправы, а также, по предложению Минобороны, два десантных корабля для перевозки машин.
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