Транспорт 08 июля 2023, 18:12 Пробка на Крымском мосту исчезла за два часа Очереди из машин к досмотровым пунктам на Крымском мосту исчезли РИА «Новости»

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Вновь появившийся затор из машин на Крымском мосту исчез через два часа. Об этом свидетельствуют оперативные данные Telegram-канала о транспортной ситуации на переправе.

Информация о первом скоплении машин со стороны Краснодарского края появилась рано утром. В очереди встали около 260 автомобилей. Спустя два часа их число выросло до 300. Но через некоторое время пробка исчезла. При этом со стороны полуострова проблем с движением не было.

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К 14:00 пробка образовалась снова, но уже спустя два часа проезд снова стал доступен.

«Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении Telegram-канала, опубликованном в 17:00.

Прогноз министра транспорта России Виктора Савельева, что затор на Крымском мосту снова вырастет к выходным из-за наплыва туристов, не сбылся. Но еще в начале недели автомобилистам пришлось провести на мосту до пяти часов. Такая задержка связана с введением пунктов досмотров машин и багажа въезжающих на полуостров туристов.