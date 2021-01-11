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    11 января 2021, 17:02

    Пробка из-за аварии с военными автобусами в Подмосковье растянулась на километры

    Анастасия Калинина

    На 28-м километре М-9 «Балтия», где расположен поворот на деревню Глухово, образовалась огромная пробка. В этом районе произошла крупная авария с участием военных автобусов и одного грузовика.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся почти на восемь километров. Также пробка образовалась на въезде и выезде на шоссе.

    Пробка из-за аварии с военными автобусами в Подмосковье растянулась на километры | Изображение 1
    Источник фото: сайт «Яндекс.Карты»

    Как рассказал «360» очевидец, автомобилисты не остались равнодушными к пострадавшим. Они начали выбегать из своих машин и предлагать аптечки.

    По данным Минздрава Московской области, в ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека и еще 10 пострадали. А по данным источника «360» в правоохранительных органах, пострадавших 16 человек. Точная причина аварии выясняется. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.

    На место прибыл вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Он сообщил, что привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется.