Пробка из-за аварии с военными автобусами в Подмосковье растянулась на километры

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся почти на восемь километров. Также пробка образовалась на въезде и выезде на шоссе.

Источник фото: сайт «Яндекс.Карты»

Как рассказал «360» очевидец, автомобилисты не остались равнодушными к пострадавшим. Они начали выбегать из своих машин и предлагать аптечки.

По данным Минздрава Московской области, в ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека и еще 10 пострадали. А по данным источника «360» в правоохранительных органах, пострадавших 16 человек. Точная причина аварии выясняется. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну.

На место прибыл вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Он сообщил, что привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется.