Транспорт 07 июля 2023, 17:57 Пробка из почти 260 автомобилей образовалась перед Крымским мостом «Главный мост»: около 260 автомобилей скопились перед Крымским мостом со стороны Керчи Telegram

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Около 260 автомобилей скопились перед въездом на Крымский мост со стороны полуострова. Об этом сообщил Telegram-канал «Главный мост», созданный для автотуристов.

«Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств», — написали авторы канала.

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Водителей предупредили, что в пробке можно прождать больше часа. Со стороны станицы Тамань Краснодарского края очереди на досмотр нет.

Многокилометровые пробки начали образовываться перед Крымским мостом со стороны Кубани 1 июля. Причинами заторов назвали высокий туристический сезон, а также тщательный досмотр, который проводят после теракта 8 октября 2022 года.

Самая длинная очередь из машин со стороны Краснодарского края собралась утром 3 июля. Тогда региональный оперштаб сообщил, что длина пробки достигла 13 километров.

К 4 июля длина затора уменьшилась до четырех километров. На следующий день министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь перед въездом на мост устранили.