Прямой поезд из Москвы в Симферополь запустят весной 2020 года

«Поезд из Севастополя будет ходить в Москву! Знаю, что многие горожане переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, хотя это исторический знаменитый поезд», — написал Развожаев.

Градоначальник добавил, что смог договориться с директором транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александром Гановым о прямом железнодорожном сообщении с Москвой. Стороны решили, что поезд начнет курсировать между столицей и Севастополем со следующей весны.

Развожаев также обсудил с представителем оператора железнодорожных перевозок в Крым возможность полноценной, а не технической остановки поезда Севастополь — Санкт-Петербург в Москве.

Первые поезда пойдут по Крымскому мосту уже в декабре. Продажа билетов на них стартовала 8 ноября. Желание проехаться по новым удобным маршрутам из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь выразили уже более 12 тысяч россиян.