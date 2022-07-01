Прямой автобус в Крым впервые за 8 лет отправился из Херсона

Автобус, полный пассажиров, в первый раз с 2014 года, когда Крым присоединился к России, отправился туда из Херсона. Об этом сообщил ТАСС. Прямой рейс доставит людей на отдых на полуостров.

Рейс отправился по расписанию, которое заранее разместили в интернете. Обратный маршрут — из Симферополя днем.

В середине июня в Крыму также анонсировали запуск поездов в Херсонскую и Запорожскую области. Первый поезд должны запустить сегодня в тестовом режиме. Тепловозы и вагоны предоставят российские федеральные органы.

Поезда между Крымом и Украиной также перестали курсировать в 2014 году, однако после начала российской спецоперации железнодорожное сообщение восстановили.

Власти Херсонской области уже готовятся к референдуму по вопросу вступления в состав России. После того как регион оказался под ее контролем в ходе спецоперации, там установили военно-гражданскую администрацию, начали вещать российские телеканалы и радиостанции. Херсонская область перешла в рублевую зону. В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной схеме получения российского гражданства жителями этого региона.