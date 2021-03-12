Прямое авиасообщение запустят между Симферополем и Ухтой

Прямые регулярные рейсы из Ухты в Симферополь запустят в мае. Об этом сообщило издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта в столице Крыма.

Это будет первое авиасообщение между Республикой Коми и Крымом в современной истории. Новый маршрут откроет авиакомпания «Северсталь», билеты уже поступили в продажу.

Прямые рейсы в Крым из Ухты будут выполняться каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября. Время в пути — около 3,5 часа.

Авиакомпания также возобновит прямые рейсы на полуостров из Череповца и Петрозаводска. Рейсы из Череповца будут выполняться с 17 мая по понедельникам, а с 6 июня — еще и по воскресеньям. Авиасообщение закроется 24 октября. Между Петрозаводском и Симферополем самолеты будут летать с 18 мая по 14 октября три раза в неделю. Из Симферополя — по понедельникам, вторникам и средам, в обратном направлении — по вторникам, средам и четвергам.