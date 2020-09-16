Прямое авиасообщение возобновится между Хабаровском и Санкт-Петербургом

Авиакомпания Nordwind Airlines вместе с Pegas Fly возобновит прямое сообщение между Хабаровском и Санкт-Петербургом с 26 октября нынешнего года.

Отмечается, что такие рейсы появятся впервые за пять лет. Самолеты будут курсировать между Хабаровском и Санкт-Петербургом два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, информирует «ФедералПресс».

Пассажиры будут летать на лайнерах Boeing 767-300. Их вместительность составляет 290 пассажиров. В их числе 278 мест эконом класса, а остальные — бизнес-класса. В настоящий момент уже можно приобрести билеты. Стоимость перелета в одну сторону составит 14 тысяч рублей.