Россиянам объяснили, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО

Автомобилисты с 22 августа смогут покупать полисы ОСАГО без прохождения технического осмотра. При этом водителям будут выписывать штрафы, если у них не будет диагностической карты. Об этом предупредил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По словам юриста, в 80% случаев водители не проходят диагностику, а просто платят за техосмотр. При этом владельцы машин понимают, что нельзя выезжать на дорогу с серьезными неисправностями авто.

«Вполне очевидно, что приобретатели страховок следят за своим авто, следовательно, и смысла в привязке ОСАГО к диагностическим картам как такового нет. Однако это не значит, что карты не нужны вообще», — сказал Уткин агентству «Прайм».

Он напомнил, что с 1 марта 2022 года водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Если нарушение ПДД зафиксирует камера, то автомобилисту придется заплатить две тысячи рублей.

Ранее МВД предложило правительству отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов. Речь идет о транспорте, принадлежащем физлицам.